Fidia, chiesta proroga per presentazione proposta di concordato preventivo

Fidia

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, ha approvato ladi(e, dunque, entro il 31 agosto 2021, oppure entro il 30 settembre 2021 se fosse concessa la sospensione feriale) il termine entro il quale la società dovrà finalizzare la propria, per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo del piano, oppure di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, anche al fine di completare gli approfondimenti in corso e valutare tutti i nuovi scenari che si stanno delineando alla luce dei colloqui con taluni potenziali investitori.La società ricorda anche che il CdA, riunitosi il 31 marzo, ha deliberato di rinviare la data di approvazione del, originariamente prevista per il 12 aprile, a data ancora da definire, che sarà comunicata al mercato non appena individuata.