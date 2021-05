Piazza Affari, ha debuttato la SPAC di Minali e Costamagna

Revo

(Teleborsa) - Sono iniziate oggi le negoziazioni su AIM Italia di, la(Special Purpose Acquisition Company) promossa da, oltre a Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia e Simone Lazzaro. In fase di collocamento Revo ha. La società rappresenta la decima ammissione da inizio anno su AIM Italia portando a 144 le società quotate sul mercato. Con Revo salgono a 41 le SPAC ad oggi ammesse sui mercati di Euronext, di cui 30 su Borsa Italiana.La SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'di una società target. Revo ha l'obiettivo di costruire un, in particolare nell’ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici orientato principalmente al mondo delle piccole-medio imprese., amministratore delegato di Revo, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di, Chief Financial Officer e DG del gruppo. Prima ancora aveva ha fondato Eskatos Capital Management e lavorato per il gruppo Eurizon (oggi parte del gruppo) e Lloyd’s of London., presidente di Revo, opera dal 2006 attraverso la propria società di advisory strategico, CC & Soci. Attualmente è consigliere di amministrazione di, Finarvedi, Italiana Petroli, Salini Costruttori e Ferragamo Finanziaria. Dal maggio 2015 a luglio 2018, ha ricoperto il ruolo di Presidente di Cassa Depositi e Prestiti. Dal 1988 al 2006 ha svolto diversi ruoli manageriali nella divisione Europea dell'Investment Banking di