Stop alla plastica, Giorgetti: "Preoccupa impatto su occupazione filiere"

(Teleborsa) -sui temi della. Il ministro Giorgetti, in particolare, ha voluto esprimere al commissario Gentiloni la suache corronoitaliani, soprattutto"Riguardo alla transizione è importante sottolineare che è giusto andare in quella direzione, ma tenendo conto anche del prezzo che si paga in termini di posti di lavoro persi", ha affermato il Ministro.In particolare, Giorgetti ha citato il, in vista dell'imminente entrata in vigore della, il 3 luglio 2021, che vieta di usare prodotti usa e getta, dai cotton fioc agli alimenti e bevande (posate, piatti, bicchieri, cannucce), inclusi i contenitori in polistirolo e plastica oxo-degradabile per alimenti ed anche i piatti di carta rivestiti da un sottilissimo strato di plastica."Questo è uno di quei settori di cui parlavo prima, che pagheranno il prezzo della transizione", ha sottolineato Giorgetti, aggiungendo ", perché la transizione green deve tener conto anche dell'occupazione".A proposito dell', il Ministro dello Sviluppo economico ha ricordato che il progetto del governo è, quando ciò sarà tecnicamente possibile, e didel Just Transition Fund per finanziare la ristrutturazione green.Sull', Giorgetti ha ricordato che "c'è un piano industriale che la nuova Alitalia dovrà proporre" ed il successo "dipenderà dalle capacità, dall'abilità della nuova compagnia di stare sul mercato e di imporsi., ha concluso.