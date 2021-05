Dl Sostegni bis, Confcommercio: "Passi avanti ma terziario è in emergenza"

(Teleborsa) - "Registriamo passi avanti, ma il terziario di mercato è ancora in emergenza. Pur apprezzando un rafforzamento e un ampliamento degli interventi sui contributi a fondo perduto, rimangono rigidità sui parametri di accesso in termini di perdite di fatturato e di tetto massimo dei ricavi". È quanto affermanell'"Quanto all'– prosegue Postacchini – bene l'attenzione al credito d'imposta per i canoni di locazioni commerciali e sui contratti d'affitto aziendali, sebbene andrebbe prolungata la vigenza temporale. E bene, inoltre, che si cominci ad affrontare la questione della Tari sia pure con i limiti legati ad un fondo di compensazione finalizzato alla concessione di agevolazioni da parte dei comuni. In generale, c’è bisogno di più ampie moratorie fiscali. In materia di credito ci sono soluzioni da rivedere. Infatti, lasino a fine anno riguarda solo la quota capitale. In aggiunta, il prolungamento della durata dei finanziamenti garantiti è accompagnato dalla riduzione della copertura della garanzia pubblica".Sul, per Postacchini, "sono da apprezzare l'e ilcosì come le nuove disposizioni in materia di contratti di rioccupazione e la decontribuzione alternativa alla Cig per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio. Vanno, poi, intensificate le misure sul turismo, mentre su quelle che riguardano trasporti e mobilità va ampliata la platea dei beneficiari anche all’autotrasporto merci ed agli operatori dei bus turistici. Bene – conclude – che si sia previsto un potenziamento dei fondi per la cultura".