Primo volo Olbia-Bergamo, Sanga: "Presenza easyJet importante segno di rilancio"

easyJet





(Teleborsa) - Il vettore low costarriva a Bergamo. E' stato inaugurato stamattina il volo da Olbia, primo di una serie di collegamenti che la compagnia aerea britannica avvierà nei prossimi mesi, non solo in Italia ma anche sulle riotte internazionali. Al battesimo dell'acqua era presente, la società di gestione dello scalo lombardo."Una giornata importante, segno di un cambiamento, di una ripartenza dopo mesi di grande difficoltà che hanno segnato la vita ditutti gli italiani", ha commentato il Presidente di SACBO, aggiungendo "la presenza di easyjet sul nostro scalo è il segno di un'apertura, di un rilancio"."Non sarà più come prima - ha affermato Sanga - ma avremo la possibilità di rilanciare la nostra attività: da qui alle prossime settimane ci saranno circa 120 destinazioni, importanti quelle che porterà easyjet, e questo è il segno di un grande cambiamento e di una grande speranza che abbiamo di fronte alla stagione estiva ed oltre".