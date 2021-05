Generali lancia OPA su Cattolica finalizzata al delisting

Generali

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -promuoverà un'avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'offerta ha ad oggetto 174.293.926 azioni ordinarie dell'mittente, ossia la totalità delle azioni emesse da Cattolica dedotte le 54.054.054 azioni di titolarità dell'offerente alla data odierna. Per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta, Generali offrirà un, che incorpora un premio pari alrispetto al prezzo di chiusura del 28 maggio (ossia il giorno di borsa aperta precedente la comunicazione dell'offerta) erispetto alla media degli ultimi 6 mesi.L'offerta è promossa da Generali con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato assicurativo italiano, si legge in una nota e l'acquisizione permetterebbe al Leone di Trieste di. L'offerta permetterà di valorizzare Cattolica, "anche grazie al contributo tecnologico e dimensionale di Generali, permettendo la realizzazione di importanti economie di scala e sinergie industriali, con una particolare attenzione al mantenimento di alcuni elementi essenziali di Cattolica quali: la tutela dell'identità e del legame storico di Cattolica con il proprio territorio di origine, ile la valorizzazione di esperienze e asset con riferimento al settore agricolo-assicurativo, al terzo settore (associativo ed enti religiosi) e alla bancassurance in una logica di sviluppo e valorizzazione dell’attività".L'dell'offerta è acquisire l'intero capitale sociale dell'emittente (o almeno una partecipazione pari alsociale con diritto di voto o, comunque, in ogni caso almeno pari alsociale con diritto di voto dell'emittente) e conseguire la revoca delle relative azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario. Generali ritiene "che ladelle azioni dell'emittente favorisca gli obiettivi di integrazione, di creazione di sinergie e di crescita del gruppo Generali e del gruppo Cattolica".In relazione all'offerta, l'offerente èda Rothschild & Co Italia S.p.A., Bank of America Europe DAC, Succursale di Milano e da Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., quali advisor finanziari, e da Gianni & Origoni, quale consulente legale.