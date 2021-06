AMC raccoglie 230,5 milioni di dollari con vendita azioni

AMC Entertainment Holdings

(Teleborsa) -, catena di cinema statunitense che ha guadagnato oltre il 90% nell'ultima settimana in Borsa (è uno dei cosiddetti meme stock), ha annunciato di aver stipulato un accordo perin contanti dalla vendita di 8,5 milioni di azioni aIl capitale è stato raccolto ad un prezzo di circa(la società ha chiuso le contrattazioni di venerdì a 26,12 dollari per azione). I proventi dell'operazione verranno utilizzati principalmente perdi teatri, nonché investimenti per migliorare l'attrattiva dei teatri parte di AMC nei confronti dei consumatori."Con questo accordo con Mudrick Capital, abbiamo raccolto fondi che ci consentiranno di essere aggressivi nel perseguire le acquisizioni di teatri con grande valore, nonché di effettuare altri investimenti strategici nella nostra attività e perseguire opportunità di", ha commentato il CEO e presidente di AMC, Adam Aron.Aron ha aggiunto che l'operazione "è un risultato estremamente positivo per i nostri azionisti", ed "è stato ottenuto attraverso l'emissione di sole 8,5 milioni di azioni, che rappresentanoemesso e solo una piccola parte del nostro tipico volume di scambi giornalieri".