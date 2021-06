Cannabis, Canopy Growth riduce la perdita nell'anno fiscale 2021

Canopy Growth Corporation

(Teleborsa) -, società di cannabis quotata a Wall Street, ha registrato undi 148 milioni di dollari canadesi (circa 100 milioni di euro) nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo), in aumento del 38% rispetto al quarto trimestre del 2020. Laè stata di 94 milioni di dollari nello stesso periodo, di 8 milioni di dollari inferiore rispetto a quella registrata nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2020 a causa di maggiori vendite e minori spese operative."Abbiamo fatto enormi progressi migliorando la nostra catena di approvvigionamento e ridimensionando la nostra impronta produttiva, portando in equilibrio domanda e offerta - ha commentato il- Il nostro programma di risparmio sui costi è sulla buona strada per realizzare risparmi da 150 a 200 milioni di dollari entro i prossimi 18 mesi e rimaniamo impegnati nel nostro percorso".I ricavi sono aumentati del 37% a 547 milioni di dollari durante tutto l'. La perdita Adjusted dell'EBITDA nell'esercizio è stata di 340 milioni di dollari, inferiore di 102 milioni di dollari rispetto all'anno fiscale 2020.