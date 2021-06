Websolute, operatività sul buy-back

Websolute

Websolute

(Teleborsa) -ha reso noto che nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 maggio 2020,, tra il 24 e il 28 maggio 2021, complessiveal prezzo medio di 1,7650 euro, per undiA seguito degli acquisti appena comunicati e dell'assegnazione di azioni gratuite avvenuta il 7 ottobre 2020 nell’ambito dell’aumento gratuito di capitale sociale deliberato in data 22 maggio 2020 dall’assemblea straordinaria della Società, la digital company italiana attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, detiene complessivamente 260.700 azioni proprie, pari al 2,7402% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,13%.