Mercato due ruote ancora in forte crescita a maggio

(Teleborsa) -: le immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto sono state pari a 38.553 unità con unarispetto allo stesso mese del 2019, ultimo periodo di normalità, e del. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'associazione di settore Confindustria ANCMA."Le due ruote rappresentano indubbiamente un simbolo della mobilità post Covid", commenta il Presidente di ANCMA,, aggiungendo "malgrado permangano le incertezze sul fronte economico e alcuni problemi nell'approvvigionamento di nuovi modelli Euro 5, la voglia di due ruote degli italiani infonde fiducia al comparto, anche in previsione dello svolgimento di Eicma a novembre".Più in dettaglio il mercato deifa segnare un +45,21%, mentre gliregistrano un incremento del 41,41% e ledel 44,15%.Da inizio anno ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo dell'84,1% a 134.770 mezzi targati. In particolare i ciclomotori registrano un +38,49%, gli scooter +89,56% e le moto +85,55%., che chiude il mese di maggio con un, imputabile - secondo ANCMA - agli effetti distorsivi di alcune commesse legate alla sharing mobility. Nell'anno comunque il settore con 3.694 mezzi registra un +13,35%.