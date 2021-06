AMC intende vendere 11,55 milioni di azioni dopo rally in Borsa

AMC Entertainment Holdings

(Teleborsa) -, catena di cinema statunitense che ha guadagnato quasi il 3.000% da inizio anno in Borsa (è uno dei cosiddetti meme stock), ha dichiarato in una comunicazione alla Securities and Exchange Commission (SEC) che intende- in più tranche -ordinarie di Classe A.L'operazione è stata annunciata dopo una giornata in cui il titolo ha registrato un +95%, facendo perdere altro denaro agli short seller che hanno scommesso contro AMC. Soltanto due giorni fa, AMC ha venduto 8,5 milioni di azioni aper 230,5 milioni di dollari in contanti. La società d'investimento newyorkese ha venduto le azioni poche ore dopo registrando ingenti guadagni.La catena di cinema intende utilizzare i proventi dell'operazione (che è stata affidata a B. Riley Securities e Citigroup Global Markets) per il "rimborso, rifinanziamento, riacquisto di debiti esistenti, l'acquisizione di nuovi teatri, esigenze di capitale circolante o spese in conto capitale e altri investimenti". Nel file depositato alla SEC, AMC specifica che "i prezzi di mercato e il volume degli scambi delle nostre azioni ordinarie di Classe A hanno recentemente sperimentato, e potrebbero continuare a farlo,, che potrebbedelle nostre azioni".

"Riteniamo che la recente volatilità e i nostri attuali prezzi di mercato riflettano dinamiche di mercato e di trading non correlate ai nostri sottostanti fondamentali di business, macro o settoriali, e non sappiamo quanto dureranno queste dinamiche - è stato aggiunto - Date le circostanze, mettiamo in guardia dall'investire nelle nostre azioni ordinarie di Classe A, a meno che l'acquirente non sia disposto a correre il rischio di perdere tutto o una parte sostanziale del proprio investimento".