Franchi Umberto Marmi, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di(FUM) ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la distribuzione di un dividendo pari a 0,1592 Euro per azione e ha deliberato sulle altre materie poste all’ordine del giorno.Nel dettaglio, i soci hanno approvato di destinare l’utile di esercizio di 13,01 milioni di Euro come segue: 5,20 milioni di Euro a dividendo, pari a 0,1592 Euro per azione. La distribuzione avverrà a favore dei soci portatori di azioni contraddistinte dal codice ISIN IT0005335754, con stacco della cedola il prossimo lunedì 13 maggio 2024, record date il 14 maggio 2024 e pagamento in data 15 maggio 2024; 7,81 milioni di Euro a utili portati a nuovo; 0 milioni di Euro a riserva legale.L’Assemblea hadi FUM, per un periodo massimo di 18 mesi, al fine di: implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari; poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, a sostegno della liquidità del titolo.