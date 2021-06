Cielo Unico europeo, Giovannini apprezza accordo su sostenibilità e innovazione

(Teleborsa) - Il, in corso in Lussemburgo, hasulla proposta di nuovo regolamento, ovvero la riforma della gestione del traffico aereo, che punta ad undello spazio aereo e dei servizi di navigazione, sotto il profilo dell'efficienza, dei costi e della flessibilità, ma anche della riduzione delle emissioni inquinanti.Ilha espressoper l’introduzione di principi in materia di. "Nel Regolamento sono presenti elementi innovativi coerenti con le recenti linee-guida dell’Unione Europea in materia di sostenibilità ambientale e di innovazione digitale, gli stessi elementi che hanno portato l’Italia a cambiare il nome del ministero, da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili", ha affermato il Ministro intervenendo alla riunione dei Ministri dei Trasporti dell’Unione Europea.Il Ministro ha inoltre accolto le disposizioni sulladegli Stati Membri nellaricordando che già prima della crisi i fornitori più virtuosi hanno saputo fornire elevate prestazioni in termini di sicurezza, puntualità e miglioramento dell’efficienza ambientale.Giovannini hae delnel processo decisionale, sottolineando l’esistenza di "margini di miglioramento", auspicando soluzioni più flessibili e procedure più snelle per adeguarsi agli scenari operativi.