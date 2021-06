Generali, Fitch conferma rating IFS a "A-" dopo annuncio OPA su Cattolica

Generali

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha(Insurance Financial Strength - IFS) dia "A-" e confermato il giudizio "BBB+" sul(Issuer Default Rating - IDR), dopo l'annuncio da parte di Generali di un'offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa sulla totalità delle azioni ordinarie diper un ammontare pari a circa 1,2 miliardi di euro. L'del Leone di Trieste rimane stabile.Su base pro-forma, l'agenzia di rating si attende che l'acquisizione risultidal punto di vista della capitalizzazione, della leva finanziaria e del profilo di rischio d'investimento di Generali. L'operazione aumenterà laVita di Generali in Italia a circa il 20% dall'attuale 17% e posizionerà Generali come leader di mercato Danni in Italia con una quota di circa il 21% dall'attuale 15%. L'agenzia di rating vede inoltre positivamente la diversificazione del business mix di Generali verso il segmento Danni.Gli analisti di Fitch sottolineano che l'era elevata, anche se in diminuzione, a 61 miliardi di euro a fine 2020 (62,8 miliardi di euro a fine 2019). Dopo l'acquisizione di Cattolica, questo dato dovrebbe aumentare a 69,2 miliardi di euro, portando a un rapporto investimenti sovrani/capitale pro-forma di 1,9 volte il capitale degli azionisti consolidati, in aumento rispetto ale 1,7 volte a fine 2020 (1,9 volte al termine dell'anno prima). La maggiore esposizione di Generali al debito sovrano italiano è considerata una debolezza del rating da parte di Fitch.