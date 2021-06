Dl Semplificazioni, Giovannini: nessuno vuole eliminare VIA su opere

(Teleborsa) -. Saremmo un po' folli a farlo, ma nel decreto si fissano tempi molto piu' rapidi attraverso l'investimento in maggiori risorse umane". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili,al Festival dell'economia di Trento, parlando del Dl Semplificazioni."Nessuna fase (per la realizzazione delle opere, ndr) viene messa da parte - ha aggiunto il ministro -, nemmeno quella del"Questo Governo è arrivato al termine delle negoziazioni con la Commissione europea", ha detto rispondendo a una domanda"Si sta discutendo su come fare il passaggio da Alitalia a ITA - ha aggiunto il ministro -