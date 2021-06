ENAC: accordo Unione Europea-ASEAN

(Teleborsa) -informa che in occasione dell’incontro straordinario del Senior Transport Official Meeting (STOM) tradel 2 giugno scorso, a cui ha partecipato l’ENAC per l’Italia, è stato concluso positivamente unsul trasporto aereo denominato Comprehensive Air Transport Agreement (CATA).Si tratta - si legge - di undelle Relazioni Estere (RELEX), e rappresenta lasu scala mondiale mirata a rafforzare la connettività e lo sviluppo economico tra i 37 Stati membri di ASEAN e dell’Unione Europea.L’accordo diincrementerà in modo significativo le attuali relazioni e avvicinerà ulteriormente le regioni, con i conseguenti benefici economici. Ii avranno, tra i vari vantaggi, ampie facoltà operative, l’utilizzo dei diritti di quinta libertà nelnumero di 14 frequenze settimanali per i voli passeggeri e senza limitazione di frequenze per i voli solo merci.Previste importanti disposizioni a salvaguardia dellae a supporto dei cosiddetti “doing business”, in aggiunta a una cooperazione rafforzata in materia diSi rileva in particolare l’iniziativanel mitigare