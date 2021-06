Credit Agricole, buy-back da 560 milioni di euro per compensare scrip dividend

Crédit Agricole

Credit Agricole

(Teleborsa) -intende attuare un programma di riacquisto di azioni proprie entro la fine dell'anno, per un ammontare di circa, al fine di compensare l'impatto sull'utile per azione dell'adozione (da parte degli azionisti di minoranza) del pagamento dello. Questo termine indica una particolare forma di pagamento del dividendo che prevede l'assegnazione di utili ai soci mediante l'attribuzione di azioni di nuova emissione.L'assemblea dei soci della banca francese ha infatti approvato il 12 maggio un meccanismo eccezionale per il pagamento del dividendo 2020, pari a 0,80 euro per azione, con opzione di pagamento tramite scrip dividend. Oggi Crédit Agricole ha fatto sapere che l'opzione scrip dividend è stata utilizzata dall', tra cui SAS La Boétie, che rappresenta il 55,3% del capitale. Il pagamento dello scrip dividend ha comportato l'emissione di(che saranno ammesse alle negoziazioni mercoledì 9 giugno).Appiattita la performance dicon i prezzi allineati a 12,37 sulla Borsa di Parigi. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 12,31 e resistenza più immediata vista a 12,42.