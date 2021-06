Fintech, AideXa ottiene la licenza bancaria

UniCredit

(Teleborsa) -, la fintech italiana dedicata alle piccole imprese e partite IVA, ha ottenuto l'autorizzazione per lae diventerà quindi Banca AideX. La società è nata nel 2020 ed è stata promossa da. Il primo, che di AideXa è presidente, ha iniziato la carriera come investment banker e poi svolto una lunga carriera in, di cui è stato anche direttore generale. Il secondo, AD della società fintech, ha lavorato per UniCredit,La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le PMI che si apprestano "a", e in particolare per rispondere ad esigenze di capitale circolante come "la ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l'assunzione di dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili e impegni finanziari rinviati in fase Covid".Servizi bancari tradizionali come l'apertura di conti correnti, l'emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri servizi tipici del settore si affiancheranno a quelli che la neo-banca offre dalla sua fondazione. Previsti inoltre, oltre a nuove tipologie di finanziamento, un, che sfrutterà le possibilità offerte dall'open banking per proporre servizi a valore aggiunto.La licenza bancaria fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell'istituto, che prevede l', soprattutto nell'ambito tecnologico: Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT. L'anno scorso la società aveva completato con successo la raccolta di 48 milioni di euro di capitale da parte di investitori e business angels, tra cui il Gruppo, Gruppo Sella, Gruppo, ISA, 360 Capital Partners.