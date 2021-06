Medline, cordata Blackstone promuove più grande leverage buy-out da crisi finanziaria

Blackstone

(Teleborsa) - Medline Industries, il più grande produttore e distributore di forniture sanitarie degli Stati Uniti, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo attraverso il quale sarà acquisito da una cordata composta dae Hellman & Friedman. I tre colossi del private equity sborseranno circa(compreso il debito), secondo quanto riporta il Wall Street Journal, nel. Medline ha registrato un fatturato di 17,5 miliardi di dollari nel 2020.I soggetti interessati hanno annunciato l'operazione e il fatto che dovrebbe essere completata alla fine del 2021, ma non hanno diffuso dettagli finanziari. Dopo la chiusura della transazione, Medline. Medline continuerà a essere guidata dalla famiglia Mills, che rimarrà il maggiore azionista unico, così come sarà mantenuto l'intero senior management. L'azienda prevede di utilizzare le nuove risorse per espandere la propria offerta di prodotti, accelerare l'espansione internazionale e continuare a effettuare nuovi investimenti per rafforzare la propria catena di approvvigionamento globale."Fare funzionare meglio l'assistenza sanitaria è stato il nostro obiettivo per decenni. Questo investimento da parte di alcune delle società di investimento private più esperte e di successo al mondo ci consentirà di accelerare tale strategia preservando la cultura aziendale ispirata dalla nostra famiglia, che è alla base del nostro successo", ha affermato, amministratore delegato di Medline."La famiglia Mills ha costruito un'attività eccezionale e siamo orgogliosi di collaborare con loro e con il management di Medline per supportare la continua e forte crescita dell'azienda - ha detto, Global Head of Private Equity di Blackstone - Le grandi partnership aziendali con aziende a conduzione familiare sono un'area in cui abbiamo una profonda esperienza e non vediamo l'ora di investire nell'ulteriore espansione di Medline".