Bianco (Bankitalia): educazione economico/finanziaria più importante che in passato

(Teleborsa) - "L'educazione economico/finanziaria è oggi per i ragazzi sempre più una chiave di lettura della realtà. Possedere competenze economiche e finanziarie è importante nell'immediato, perché i giovani già compiono scelte finanziarie, ma lo è anche e soprattutto per il loro". Lo ha affermato, Capo Dipartimento Tutela della Clientela e Educazione finanziaria della Banca d'Italia, durante un convegno all'Università La Sapienza."Questo: l'aspettativa di vita è aumentata e con sistemi pensionistici meno generosi i giovani si troveranno ad avere una responsabilità maggiore nella formazione del risparmio per l'età anziana - ha spiegato - Li aspetta una vita lavorativa frammentata. La digitalizzazione crescente della finanza pone tutti noi di fronte a scelte complicate ma anche a maggiori opportunità. Oggi è molto facile accedere a: le truffe sempre più sofisticate sui pagamenti digitali, la possibilità di investimento in strumenti rischiosi come le criptoattività, l'accesso a strumenti di debito o dilazioni di pagamento come il Buy Now Pay Later senza adeguata consapevolezza".Secondo Bianco, "laper un salto di qualità nell'educazione finanziaria a scuola" e "la sfida va raccolta sostenendo gli insegnanti nell'acquisire le competenze necessarie".