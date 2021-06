Sprint vaccini, Figliuolo fissa l'obiettivo

(Teleborsa) - L'obiettivo èdella popolazione entro settembre di quest'anno, compresi i 12-15enni, in totale A fissare il perimetro dell'azione da qui ai prossimi mesi è il Commissario per l'Emergenzain audizione alla Camera precisando che il compito della struttura è quello di "e la vita dei nostri concittadini, ristabilendo le condizioni per favorire la ripartenza del paese". Per farlo, ha proseguito, "non dobbiamo sprecare niente in termini di risorse, uomini, tempo e mezzi. L'Italia ha tutto, bisogna solo saperlo mettere insieme e inConsiderati gli attuali scenari della pandemia, "potrebbe essere prevista ladi almeno", ha anche detto Figliuolo, sottolineando lache si passi,, dallacommissariale dell'emergenza ad una gestione ordinaria" delle attività sanitarie da parte delleIntanto oggi altroverso la normalità con altre quattro regioniche raggiungonofatto salvo ovviamente l' uso delle mascherine e distanziamento, mentre il coprifuocoalla