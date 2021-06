Licenziamenti, Orlando: attendiamo confronto tra parti

(Teleborsa) - Sui"credo si tratti di attendere il confronto in atto traSe maturerà una volontà politica di costruirein più credo sia un, altrimenti gestiremo questo". Lo ha detto il ministro del Lavoro,intervistato dasul sito de La Stampa. "Non èche questa partita sia stataIo ho fattoche- ha detto Orlando - cioè di agganciare laal blocco dei licenziamenti ma sononelunadiche consideroIl Ministro condivide le preoccupazioni legate all'autunno con particolare riferimento adovute ai licenziamenti. Laha detto, "credo sia anche del Presidente Draghi, altrimenti non avrebbe condiviso il percorso e gli strumenti, nessuno pensa che il problema non esiste". Per Orlando "ci saranno conseguenze economiche legate alla pandemia. Ci sarà un rimbalzo, ma non sarà uguale in tutte le realtà e le imprese affronteranno una fase di ristrutturazione". Per questo secondo OrlandoNei giorni scorsi il Presidente di Confindustriaha detto di non temere una catena di licenziamenti causati dalla crisi del Covid. "Credo che nella valutazione di Bonomi ci siano note di eccessivo ottimismo", ha detto Orlando sottolineando che "ci sono ancora settori che soffrono e che soffrirann".Per questo - ha evidenziato Orlando -Dopo di che non posso che augurarmi che Bonomi abbia ragione al 100%, ma più cautela e più strumenti si hanno e meno rischi si corrono. Non perchè non ci sia una voglia da parte delle imprese di assumere, e anzi in alcuni settori esiste anche una carenza di mano d'opera, ma poi c'è da considerare che ci sarà anche una fascia generazionale che rischia di uscire dal mercato del lavoro, e aree in maggior sofferenza. Non e' che il saldo positivo che si può determinare può cancellare gli effetti sociali di come si matura questo saldo. Dobbiamo provare a gestirli invece in una