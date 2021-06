Meme stock, in caduta libera Clover Health dopo il rally di ieri

Clover Health Investments

(Teleborsa) - Peggiora la performance di, con un, portandosi a 19,12. La società era stato oggetto degli speculatori nella giornata di ieri, quando le sue azioni erano salite di oltre l'85%.Le sue azioni, che sono aumentate lentamente dalla fine di maggio, sonodopo che a febbraio il titolo è stato oggetto di un rapporto di Hindenburg, società di investimenti e ricerca con un focus sulle vendite allo scoperto. Lo short selling, in italiano vendita allo scoperto, è un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di strumenti finanziari non posseduti con successivo riacquisto. Questa operazione si effettua se si ritiene che il prezzo al quale gli strumenti finanziari si riacquisteranno sarà inferiore al prezzo inizialmente incassato attraverso la vendita.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,53 e successiva 11,94. Resistenza a 25,78.