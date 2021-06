Arriva l'Agenzia per la Cybersicurezza: via libera dal CdM

(Teleborsa) -al decreto che istituisce(ACN), una esigenza sempre più sentita nel processo di digitalizzazione del Paese. La bozza del decreto consta di 19 articoli.L'Agenzia viene "istituita anel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico" ed "assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ilin materia di cybersicurezza a livello nazionale".L'ACN avrà il compito die quindi assumerà le funzioni in materia che erano già attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico.Il Direttore avrà un mandato di 4 anni. Fra i papabili per il primo incarico l'ingegner, docente all'Università La Sapienza di Roma e vice direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), esperto di cibernetica, e, direttrice della Polizia Postale.