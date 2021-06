BCE. Lagarde: "Crescita accelererà nel 2° semestre. Inflazione sotto controllo"

(Teleborsa) -grazie ai progressi nelle campagne di vaccinazione e all'ulteriore allentamento delle misure di contenimento. "Nel medio termine, la ripresa dell'economia dell'Area Euro dovrebbe essere sostenuta da una domanda interna e mondiale più forte, nonché dal continuo sostegno sia della politica monetaria che della politica fiscale".E' quanto affermato dalla, nella conferenza stampa seguita alla riunione di politica monetaria , che ha confermato tutti gli strumenti approntati dall'Istituto per fronteggiare la pandemia: tassi acquisti asset (20 miliardi) e Piano anti-pandemico (PEPP) che ha una dotazione di 1.850 miliardi.Sulla base di queste aspettative, loha indicato una previsione dicon una piccola revisione al rialzo nei primi due anni della serie rispetto alle stime di marzo. La Presidente ha anche confermato che irelativi ale prospettive di crescita sonoA proposito della recente, Lagarde ha confermato che è in gran parte dovuta agli effetto delled aiverificatisi sul fronte della fornitura di materie prime, ma, a causa della debolezza dei salari. Lo staff macroeconomico della BCE ha così, confermando le previsioni per il 2023 all'1,4%."In questo scenario - ha spiegato la numero uno dell'Istituto di Francoforte - le nostre misure aiutano aper tutti i settori dell'economia, necessarie per una ripresa economica sostenuta e per salvaguardare la stabilità dei prezzi"."Continueremo anche a- ha aggiunto - per quanto riguarda le possibili implicazioni per le prospettive di inflazione a medio termine. Siamo pronti adti, a seconda dei casi, per garantire che l'inflazione si muova verso il nostro obiettivo in modo duraturo, in linea con il nostro impegno alla simmetria".Un cenno anche all'importanza d. "Le nostre misure, insieme alle misure adottate dai governi nazionali e da altre istituzioni europee - ha sottolineato - rimangono essenziali per sostenere il prestito bancario e l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le persone più colpite dalla pandemia"."Per quanto riguarda le- ha affermato - resta fondamentale un, poiché un ritiro prematuro dei sostegni rischierebbe di indebolire la ripresa e di amplificare gli effetti nel lungo termine. Le politiche fiscali nazionali dovrebbero quindi continuare a fornire un supporto tempestivo alle imprese e alle famiglie, più esposte alla pandemia ed alle relative misure di contenimento". "Nello stesso tempo - ha avvertito Lagarde - legarantendo nel contempo che siano diper affrontare efficacemente le vulnerabilità e sostenere una rapida ripresa dell'economia della zona euro".Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito ile ha invitato gli Stati membri a impiegare i fondi in modo produttivo, assieme a politiche strutturali a favore della produttività. "Ciò consentirebbe al programma Next Generation EU di contribuire a una ripresa più rapida, più forte e più uniforme e aumenterebbe la resilienza economica nonché il potenziale di crescita delle economie degli Stati membri", ha detto Lagarde.