CDP, DFI dei Paesi G7 investono oltre 80 miliardi di dollari in Africa nel settore privato

(Teleborsa) - Lelala, lae laoggi hanno annunciato l', per supportare la"La pandemia da Covid-19 – spiega Cassa depositi e prestiti in una nota – ha provocato una grave crisi economica e sanitaria mondiale. L'annuncio darà un importante impulso agli obiettivi di sviluppo di lungo termine delle economie africane duramente colpite dalla crisi. È la prima volta che le DFI del G7 uniscono le forze in un impegno collettivo a favore del Continente Africano".Secondo le, l'Africa Sub-Sahariana avrebbe bisogno di circaper rafforzare la risposta alla crisi pandemica e ridurre la povertà nella regione."La BEI – ha commentato– apprezza l'impegno dei leader del G7 nel promuovere investimenti ad alto impatto in tutta l'Africa, durante e dopo la pandemia. L'anno scorso, l'impegno della BEI in Africa nell'ambito dell'iniziativa Team Europe ha rappresentato la più importante azione di sempre per il clima e per gli Stati più fragili, nei 55 anni di presenza della BEI nel Continente. Siamo pronti a proseguire la cooperazione con istituzioni africane e multilaterali per contrastare la pandemia e accelerare la transizione ecologica in Africa"."Assicurare una ripresa inclusiva e sostenibile per le persone, le imprese e le economie di tutto il Continente Africano, in coordinamento con i nostri partner, – ha affermato– è il punto centrale dell'attuale mandato di sviluppo di IFC. Sappiamo che il settore privato giocherà un ruolo fondamentale in futuro nel finanziare lo sviluppo dell'Africa, attraverso la creazione di milioni di posti di lavoro che sono essenziali per assicurare crescita economica sostenuta e riduzione della povertà. Accogliamo pertanto con favore questa importante partnership e siamo fieri di collaborare con i nostri partner, per contribuire a creare le condizioni più propizie affinché siano incrementati gli investimenti privati in Africa"."Una più stretta collaborazione tra le Development Finance Institutions e le istituzioni finanziarie multilaterali – ha dichiarato– è un fattore essenziale per promuovere la ripresa e la crescita economica sostenibili dell'Africa. CDP intende contribuire a questa partnership strategica, supportando il Continente Africano nello sviluppo del proprio settore privato, sia imprenditoriale sia finanziario, con l'obiettivo di sbloccare il suo straordinario potenziale"."Le economie africane – ha sottolineato– hanno urgente bisogno del capitale paziente messo a disposizione dalle DFI, per iniziare al più presto la ricostruzione dopo l’impatto della pandemia. CDC è impegnata a costruire partnership di lungo termine per investire in Africa, alimentando la crescita sostenibile del settore privato in linea con i Sustainable Development Goals(SDG) delle Nazioni Unite".Ciascuna DFI – spiega la nota – segue i propri criteri d'investimento, definiti sulla base dei fabbisogni dei beneficiari e finalizzati a produrre un impatto in termini di sviluppo sostenibile nei diversi settori in cui operano. Le DFI svolgono un ruolo importante di supporto allo sviluppo di nuovi mercati, per mitigare il rischio e facilitare l'ingresso di altri investitori in tali mercati. Lesono. Questo impegno è supportato anche daDal 2016,ha assunto il ruolo di, con l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile su scala globale. In questa veste, CDP svolge attività di finanziamento in Africa su diversi settori e temi, al fine di promuovere una crescita verde, sostenibile e inclusiva nel Continente. Inoltre, nell'ambito dell'External Investment Plan della Commissione Europea, CDP gestisce – in partnership con altre istituzioni finanziarie –, per favorire l'inclusione finanziaria delle microimprese ("InclusiFI"), l'accesso ai mercati dei capitali per le piccole e medie imprese più dinamiche ("Archipelagos") e lo sviluppo di progetti nel campo delle energie rinnovabili ("EGRE").