Gli acquisti premiano Saipem

Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

FTSE MIB

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,25% continuando a beneficiare dei recenti contratti annunciati. Il più recente è quello in JV con DSME in Brasile da Petrobras da 1,3 miliardi di dollari. Oggi, inoltre, gli analisti di Kepler Cheuvreux confermano il giudizio "buy" con target price 2,90 euro.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,29 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,24. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,34.