GSK, accordo per potenziali 2,1 miliardi con iTeos per terapie anticancro

GlaxoSmithKline

iTeos Therapeutics

Novartis

Glaxosmithkline

iTeos Therapeutics

(Teleborsa) - Il colosso farmaceutico britannico(GSK) e l'azienda biopharma statunitensehanno annunciato oggi un accordo per lodi EOS-448, un anticorpo monoclonale attualmente in fase I di sviluppo e che potrebbe essere efficace come trattamento per i. Per GSK è un passo importante nella ricostruzione della propria pipeline di farmaci contro il cancro, dopo che nel 2015 ha venduto ail suo portafoglio di terapie anticancro."L'ha trasformato la cura del cancro, ma sfortunatamente meno del 30% dei pazienti risponde al trattamento con gli attuali principali inibitori del checkpoint immunitario - ha commentato Hal Barron, Chief Scientific Officer e President R&D, GSK - Siamo entusiasti di collaborare con il team di iTeos e insieme possiamo svolgere un ruolo di primo piano nella prossima generazione di terapie immuno-oncologiche".Secondo i termini dell'accordo, iTeos Therapeutics riceverà un pagamento anticipato die potrà riceverein ??pagamenti successivi, qualora il programma EOS-448 raggiunga determinati traguardi di sviluppo e commerciali.Discreta la performance di, che si attesta a 1.408,8, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.414,6 e successiva a 1.426,8. Supporto a 1.402,4. Spicca invece il volo, che sta scambiando, a quota 30,23 (venerdì aveva chiuso a 20,03).