Abbott acquisisce Exact Sciences per un equity value totale di circa 21 miliardi di dollari

Abbott

Exact Sciences

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo definitivo per l'di, consentendole entrare nel. Insieme, le aziende accelereranno l'innovazione, amplieranno l'accesso a diagnosi in grado di cambiare la vita e aiuteranno più persone a individuare e gestire il cancro nelle sue fasi più precoci e curabili.Exact Sciences si concentra sullae sul supporto a. L'azienda è leader nello, nell'e nei, contribuendo a individuare il cancro in fase precoce, a guidare le decisioni terapeutiche e a monitorare le recidive. La sua offerta di prodotti include il test Cologuard®, un'opzione di screening non invasivo del cancro del colon-retto leader di mercato; Oncotype DX®, che fornisce informazioni sulle decisioni terapeutiche personalizzate per le pazienti con cancro al seno; Oncodetect™, che identifica la malattia residua molecolare (MRD) per aiutare a valutare il rischio di recidiva e orientare le cure di follow-up; e Cancerguard™, un test del sangue per la diagnosi precoce di tumori multipli.In base ai termini dell'accordo, Abbott acquisiràdi Exact Sciences per, per une un. Il finanziamento di Abbott prevede l'assorbimento del debito netto stimato di Exact Sciences, pari a 1,8 miliardi.Laed è soggetta all'approvazione degli azionisti di Exact Sciences, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni normative applicabili e delle altre consuete condizioni di chiusura. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società.Si prevede che Exact Sciences genererà un, con un tasso di crescita organico delle vendite di oltre 100 miliardi di dollari. Una volta completata la transazione, Exact Sciences diventerà unadi Abbott e ilDopo la chiusura, Exact Sciences manterrà la sua presenza a Madison, Wisconsin., attuale presidente e CEO di Exact Sciences, rimarrà in azienda con un ruolo di consulenza per supportare la transizione verso Abbott.