Abbott acquisisce Exact Sciences per un equity value totale di circa 21 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Abbott
ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione
di Exact Sciences
, consentendole entrare nel segmento in rapida crescita della diagnostica oncologica
. Insieme, le aziende accelereranno l'innovazione, amplieranno l'accesso a diagnosi in grado di cambiare la vita e aiuteranno più persone a individuare e gestire il cancro nelle sue fasi più precoci e curabili.
Exact Sciences si concentra sulla diagnosi precoce del cancro
e sul supporto a trattamenti personalizzati
. L'azienda è leader nello screening del cancro
, nell'oncologia di precisione
e nei test genetici
, contribuendo a individuare il cancro in fase precoce, a guidare le decisioni terapeutiche e a monitorare le recidive. La sua offerta di prodotti include il test Cologuard®, un'opzione di screening non invasivo del cancro del colon-retto leader di mercato; Oncotype DX®, che fornisce informazioni sulle decisioni terapeutiche personalizzate per le pazienti con cancro al seno; Oncodetect™, che identifica la malattia residua molecolare (MRD) per aiutare a valutare il rischio di recidiva e orientare le cure di follow-up; e Cancerguard™, un test del sangue per la diagnosi precoce di tumori multipli.
In base ai termini dell'accordo, Abbott acquisirà tutte le azioni in circolazione
di Exact Sciences per 105 dollari per azione ordinaria in contanti
, per un equity value complessivo di circa 21 miliardi di dollari
e un enterprise value stimato di 23 miliardi
. Il finanziamento di Abbott prevede l'assorbimento del debito netto stimato di Exact Sciences, pari a 1,8 miliardi.
La chiusura è prevista per il secondo trimestre del 2026
ed è soggetta all'approvazione degli azionisti di Exact Sciences, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni normative applicabili e delle altre consuete condizioni di chiusura. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società.
Si prevede che Exact Sciences genererà un fatturato di oltre 3 miliardi quest'anno
, con un tasso di crescita organico delle vendite di oltre 100 miliardi di dollari. Una volta completata la transazione, Exact Sciences diventerà una sussidiaria
di Abbott e il fatturato totale di Abbott nel settore della diagnostica supererà i 12 miliardi di dollari all'anno
.
Dopo la chiusura, Exact Sciences manterrà la sua presenza a Madison, Wisconsin. Kevin Conroy
, attuale presidente e CEO di Exact Sciences, rimarrà in azienda con un ruolo di consulenza per supportare la transizione verso Abbott.