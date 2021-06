ATON Green Storage ammessa alle negoziazioni, debutto previsto il 17 giugno

(Teleborsa) -comunica che, in data odierna,ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie ATON Green Storage su AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana.Nell’ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione n. 2,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione., per una raccolta complessiva di 10 milioni.La data diè prevista per il 17 giugno 2021.La, che al prezzo di offerta ha superato di quasi 5 volte il quantitativo di azioni offerto, è pervenuta da primari investitori qualificati italiani ed esteri.

Alla data di inizio delle negoziazioni la capitalizzazione di mercato ed il flottante previsti di ATON saranno, rispettivamente, pari a circa Euro 30 milioni ed al 33.33% del capitale sociale della Società.