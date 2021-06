Generali, al via Genera PROevolution per investimenti in innovazione, salute e demografia

Generali Italia

(Teleborsa) -ha lanciato, la nuova soluzione che permette al cliente di investire nei settori digitale, tecnologico, dei cambiamenti sociali: dall’intelligenza artificiale e big data, ai veicoli elettrici e la cybersecurity, ai cambiamenti demografici, fino alla ricerca sanitaria. Genera PROevolution inoltre si adatta ai cambiamenti di vita del cliente e prevede, infatti, unsino a 1.000 Euro dedicato alla nascita o all’adozione di un figlio."L’investimento è protetto dalle oscillazioni del mercato e da gravi imprevisti grazie alla solidità della gestione separata assicurativa, al meccanismo di gestione dei due fondi interni di Genera PROevolution, orientati alla crescita del capitale nel medio-lungo termine e gestiti da, e alla componente demografica compresa nella soluzione", si legge in una nota., Chief Life Officer di Generali Italia, e, Chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia, hanno dichiarato: “Oggi lanciamo questa nuova soluzione per rispondere al meglio ai nuovi trend globali e alle esigenze di risparmio e investimento delle famiglie, in particolare giovani, offrendo loro un’alternativa di valore nella gestione del capitale. Essere Partner di Vita è proprio questo: analizzare il contesto in tempo reale, ascoltare i clienti, recepire le nuove esigenze e fornire soluzioni concrete ed immediate".