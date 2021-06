TTG Travel Experience scalda i motori per la "ripartenza" del turismo in Italia

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -. Ne è testimonianza anche, la manifestazione dei tour operator, degli agenti di turismo ed hospitality, cheospita ogni anno presso ilQuest'anno l'evento è in calendario, un'occasione per fare il bilancio di una stagione estiva che si presenta intensa, come confermato anche dal gran numero diche fanno già segnare unTTG, che si svolge in contemporanea arappresenta il più grande market place del turismo in Italia.saranno occupati ben, con partecipazioni di primissimo piano: fra gli Enti del turismo si segnalano Slovenia, Marocco, Qatar, Grecia e Croazia; per le strutture ricettive Bluserena, TH Resorts, Human Company, Blu Hotels, Falkensteiner Hotels & Residences, Zacchera Service, Gruppo UNA, Barceló Hotel Group, Best Western Italia; nell'area dei tour operator e network Nicolaus Tour / Valtur, Futura vacanze, Gattinoni Travel Network, KEL 12 Tour Operator, Uvet American Express.La 70^ edizione diprenderà posto nel, con nomi del calibro di Colombini Group e Pollini e, ancora, Per Dormire e Permaflex nel forniture, Allegrini, 5 Stelle, Indel B e Stark nelle tecnologie e servizi.Adesioni importanti anche per il 39°, l'evento dedicato all'outdoor. Per l’area SUN Mare pèarteciperanno Ramberti, Tessitura Fabbri, Tessitura Selva, Ombrellificio Magnani, P.F.G, Tecnopress, Migani Industrie, 12 Living; per SUN Camping Bio Habitat, Pircher, Pacchiani, Holz., grazie all'avanzamento della campagna vaccinale ed al, che garantirà la. Un'estate che sarà vissuta all'insegna della sicurezza sanitaria, perlopiù in spazi aperti, da vivere e percorrere a pedali, esperienze tailor made, che confermano i trend della Vision TTG presentata lo scorso anno per il 2021."Federalberghi Penisola Sorrentina ha stipulato un accordo con Università Federico II e operatori privati per reagire con personale medico a eventuali situazioni critiche in vacanza", afferma, presidente di Acampora Travel, ammettendo che il ritardo del green pass ha costretto turisti statunitensi e inglesi a spostare le prenotazioni sull'autunno e sul 2022., direttore generale di Gattinoni Travel Network, anticipa "la destinazione Italia vale più del 50% del nostro fatturato, con il mare che rappresenta il 95% delle prenotazioni. A seguire Grecia e Spagna che pesano per il 25% e, infine, il rimanente 25% suddiviso in Egitto, Maldive e USA che dà qualche segnale di ripresa"."Dopo un anno di pandemia è cresciuta l'importanza dell'intermediazione turistica per garantire al viaggiatore assistenza, professionalità e sicurezza", sottolinea, presidente del Gruppo Nicolaus, aggiungendo "noi abbiamo lavorato su prenotazioni flessibili, che prevedevano di rivedere la propria prenotazione fino a 21 giorni prima della data partenza e una tipologia assicurativa modulare, su diversi livelli di garanzia, che oggi è la scelta dell’85% dei nostri clienti".«C’è bisogno di un contatto umano in fase di prenotazione. I clienti si aspettano una voce umana che dia indicazioni e rassicurazioni. Poi durante la vacanza prevale il servizio digitale", spiega, Chief Marketing Officer di BWH Hotel Group Italia.Il ruolo chiave rivestito dalla tecnologia digitale è stato messo in luce da, amministratore di Zucchetti Hospitality, che parla di soluzioni di revenue management abbinate a strumenti avanzati di digital marketing e del sistema di analisi, ZDatalake, capace di aggregare tutti i dati inerenti alle intenzioni di prenotazione che transitano sulle piattaforme Zucchetti, per fornire informazioni aggiornate sui trend del flusso turistico.