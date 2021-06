PIL, Franco: ripresa più forte ma è comunque rimbalzo

(Teleborsa) - "ora ma la" rispetto alle stime del Governo. Lanel secondo trimestre sarà significativamente positiva e si consoliderà nel terzo e nel quarto trimestre. Dobbiamo" ma "anche la crescita va interpretata perchè l'anno scorso abbiamo perso ilquindi "Lo ha detto il Ministro dell'Economia,, in occasione dell'inaugurazione della Casa dell'Anticontraffazione nella sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sottolineando che "dobbiamo gettare le basi per una crescita economica che dopo la pandemia sia più duratura" "- ha ricordato Franco - siamo cresciuti"Stiamo" e "l'economia si sta riprendendo a tassi superiori a quelli previsti dal governo. Quando abbiamo formulato le previsioni per il documento di economia e finanza avevamo previsto una crescita quest'anno del Pil del 4,5%. In quel momento eravamo i previsori più ottimisti rispetto agli altri, nazionali e internazionali. Poi i dati sul prima trimestre rivelati migliori delle attese ma molti altri fattori stanno portando a previsioni più elevate", ha sottolineato.La "ed è "cruciale per le politiche industriali per sostenere la competitività del sistema". Per il Ministro è necessario uncon il coinvolgimento di tutti i ministeri interessati, il Consiglio nazionale per la lotta all'anticontraffazione, le associazioni di categoria, le forze di polizia e in prima linea l'Agenzia delle dogane". Serve, ha proseguito, una "strategia a tutto campo che non può prescindere dal controllo degli spazi doganali e da una azione più ampia di controllo su tutto il territorio nazionale".Franco ha concluso il suo intervento "ringraziando le donne e gli uomini dell'Agenzia per il loro impegno, il vostro lavoro - ha detto - è essenziale per i