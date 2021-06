Banco Desio, proposta la conversione delle azioni di risparmio

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti la proposta didella società, con contestuale eliminazione del valore nominale delle azioni e connesse modifiche statutarie. Il CdA ha quindi deliberato di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 4 ottobre 2021, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 ottobre 2021, in seconda convocazione.La proposta di conversione, che, prevede un rapporto di conversione pari a: 0,88 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio in ipotesi di preventiva distribuzione dei dividendi 2019 (per la parte non distribuita) e dei dividendi 2020; 0,90 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio in ipotesi di mancata preventiva distribuzione dei dividendi 2019 (per la parte non distribuita) e dei dividendi 2020.La banca segnala che l'Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. (titolare di una partecipazionerappresentativa del 50,44% delle azioni ordinarie e del 44,69% delle azioni di risparmio) ha comunicato che intende votare nelle a favore della proposta di conversione e intende procedere all'acquisto sul mercato di un numero di azioni ordinarie e/o di risparmio Banco Desio per un ammontare massimo tale dadi diritto anche per effetto della diluzione derivante dall'operazione di Conversione.