Green Pass, la guida al certificato COVID digitale della Commissione Ue

(Teleborsa) - Laha pubblicato lesulin cui raccoglie le principali informazioni in merito alnato con lo scopo di agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini nell'UE durante la pandemia di. Il certificato verrà introdotto negli Stati membri dell'UE. I paesi possono già iniziare a rilasciare e utilizzare tale documento, che sarà disponibile in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal 1º luglio 2021.Un certificato COVID digitale dell'UE è unaattestante che una persona è stata vaccinata contro la patologia da COVID-19, ha ottenuto un risultato negativo al test oppure è guarita dalla patologia. Il certificato sarà in, avrà un codice QR, sarà gratuito e nella lingua nazionale e in inglese, sarà sicuro e protetto e infine sarà valido in tutti i paesi dell'UELe autorità nazionali sono responsabili del rilascio del certificato. Potrebbe, ad esempio, essere rilasciato da centri che effettuano i test, dalle autorità sanitarie o direttamente tramite un. La versione digitale può essere salvata su un dispositivo mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le informazioni essenziali e di unaper garantire l'autenticità del certificato. Gli Stati membri hanno concordato unche può essere utilizzato per le versioni sia elettroniche che cartacee al fine di facilitarne il riconoscimento.Il certificato COVID digitale dell'UE sarà accettato in tutti gli Stati membri dell'UE. Contribuirà a far sì che leattualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato. In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell'UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la. In tal caso, ad esempio in risposta a nuove varianti che destino preoccupazione, lo Stato membro in questione è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli altri Stati membri e giustificare tale decisione.Il certificato COVID digitale dell'UE contiene uncon una firma digitale per impedirne la falsificazione. Al momento del controllo del certificato, si procede alla scansione del codice QR e alla verifica della firma. Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (ad esempio un ospedale, un centro di test o un'autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale. Tutte lesono conservate in una banca dati protetta in ciascun paese. La Commissione europea ha creato unper garantire che tutte le firme dei certificati possano essere verificate in tutta l'UE. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale. La Commissione europea ha inoltre aiutato gli Stati membri a sviluppare software e app nazionali per il rilascio, l'archiviazione e la verifica dei certificati e li ha sostenuti nelle prove necessarie per aderire al gateway.La Commissione Ue ha sottolineato che il certificato non costituirà un prerequisito per la, che costituisce un diritto fondamentale nell'UE. Il certificato COVID digitale dell'UE fornirà anche prova dei risultati dei test, che spesso sono richiesti nell'ambito delle restrizioni sanitarie vigenti. Offre agli Stati membri l'opportunità di adeguare le restrizioni in vigore per motivi di salute pubblica.I certificati di vaccinazione saranno rilasciati a una persona vaccinata con qualsiasi. Per quanto riguarda la deroga alle restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovranno accettare i certificati di vaccinazione per i vaccini che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE. Gli Stati membri potranno decidere di estendere questa possibilità anche ai viaggiatori dell'UE che hanno ricevuto un altro vaccino. Spetta inoltre agli Stati membri decidere se accettare un certificato di vaccinazione dopoo dopo il completamento dell'interodiIl certificato COVID digitale dell'UE contienequali nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni pertinenti su vaccino/test/guarigione e identificativo unico. Questi dati rimangono sul certificato e non sono memorizzati o conservati quando un certificato viene verificato in un altro Stato membro. I certificati comprenderanno solo una serie limitata di informazioni necessarie, che non potranno essere conservate dai paesi visitati. A fini della verifica, vengono controllate solo lae l', accertando da chi è stato rilasciato e firmato. Tutti i dati sanitari sono conservati nello Stato membro che ha rilasciato il certificato COVID digitale dell'UE.