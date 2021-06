Negativa Lordstown Motors: non ha ordini di acquisto vincolanti

Lordstown Motors

(Teleborsa) - Peggiora la performance di, con un, portandosi a 10,64. A incidere sull'andamento del titolo della casa automobilistica americana di veicoli elettrici (quotata al Nasdaq) è il fatto che ha rivelato dida parte dei clienti.La società è stata costretta a fornire undopo che il presidente Rich Schmidt ha dichiarato ai giornalisti martedì: "Attualmente, abbiamo abbastanza ordini per la produzione per il 2021 e il 2022". La società ha chiarito di aver sottoscritto accordi di compravendita e "sebbene questi accordi di acquisto ci forniscano un indicatore significativo della domanda per l'Endurance (il pick up elettrico di punta, ndr), questi accordi non rappresentano ordini di acquisto vincolanti".La società, le cui azioni hanno perso il 46% da inizio anno, non sta attraversando un periodo facile. A fine maggio ha dimezzato il proprio obiettivo di produzione per il 2021 e segnalato la, mentre pochi giorni fa era arrivata la notizia delledel CEO Steve Burns e del CFO Julio Rodriguez.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,2 e successiva a quota 9,75. Resistenza a 10,92.