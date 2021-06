Prismi, emessa prima tranche del prestito obbligazionario convertibile

Prismi

(Teleborsa) -, società quotata all'AIM Italia e operante nel settore web e digital marketing, ha comunicato che in data odierna è stata emessa la, di cui all'accordo di investimento, cosi come deliberato dall'assemblea del 24 maggio scorso.La prima tranche emessa è composta da, del valore nominale di 10.000 euro cadauna, per un controvalore complessivo pari a 520.000 euro. Abbinati alle obbligazioni sono stati anche emessi 61.750, che daranno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, a un prezzo di esercizio di 1,60 euro cadauno, per un controvalore complessivo di 98.800 euro. I warrant potranno essere esercitati entro il termine di 5 anni a decorrere dalla data della loro emissione.