Rally Moderna, triplicherà produzione vaccini anti Covid

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,52%.L'azienda biotech ha annunciato investimenti in nuove linee di produzione con l'obiettivo di triplicare la produzione di vaccini anti Covid-19 da 1 miliardo di dosi del 2021 a circa 3 miliardi di dosi nel 2022.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 210,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 201. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 195,7.