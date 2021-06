Accenture, trimestrale migliore del previsto e guidance rivista al rialzo

Accenture

(Teleborsa) -, una delle maggiori società a livello mondiale nel campo della consulenza aziendale, ha riportatoper il terzo trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il 31 maggio 2021. La società ha registrato undi 13,3 miliardi di dollari, in aumento del 21% in dollari statunitensi e del 16% in valuta locale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'è stato di 2,40 dollari, in aumento del 26% rispetto agli 1,90 dollari del terzo trimestre dello scorso anno e superiore di 17 centesimi rispetto a quanto atteso dagli analisti.La società distribuirà un dividendo trimestrale in contanti di 0,88 dollari per azione, in aumento del 10% rispetto a un anno fa. Accenture ha anche: ora prevede una crescita del fatturato per l'intero anno dal 10% all'11% in valuta locale, un margine operativo del 15,1%, un utile per azione rettificato da 8,71 a 8,80 dollari e un flusso di cassa libero da 8 a 8,5 miliardi di dollari."I nostri eccezionali risultati finanziari riflettono il nostro continuo slancio guidato dalla domanda di trasformazione digitale, la profondità e l'ampiezza delle relazioni dei nostri clienti con le aziende leader a livello mondiale, e la forza del nostro business attraverso mercati geografici, industrie e servizi diversi", ha commentatodi Accenture.