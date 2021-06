Generali colloca con successo il suo primo Sustainability Bond

Generali

(Teleborsa) -ha collocato unda 500 milioni di euro con scadenza giugno 2032, emesso inai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. I proventi netti dei titoli saranno utilizzati per finanziare/rifinanziare "Eligible Sustainability Projects". Inoltre, sarà effettuata una donazione pari a 50.000 euro a The Human Safety Net,- ONLUS, la fondazione creata da Generali con l'obiettivo di liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità.In fase di collocamento dei titoli, sono stati raccolti, da più di 180 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI. L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli, che hanno rappresentato circa il 93% degli ordini assegnati. Il 36% dei titoli è stato allocato a investitori francesi e del Benelux, il 29% a investitori tedeschi e svizzeri e circa il 14% a investitori italiani e spagnoli."L'operazione, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie e darà l'opportunità a Generali di finanziare progetti ambientali e sociali - ha commentato il- Inoltre, l'operazione porterà a un'ulteriore riduzione degli interessi passivi lordi annuali considerando il nostro profilo di debito. La sostenibilità è uno dei presupposti che sostengono la strategia Generali 2021. Sono lieto della forte accoglienza del nostro primo Sustainability Bond, che conferma il nostro impegno per la sostenibilità e per supportare lo sviluppo del mercato dei green, social e sustainability bond in Europa".