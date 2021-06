Seduta drammatica per Beyond Meat

Beyond Meat

JPMorgan

(Teleborsa) - In caduta libera, che si attesta a 143,5, con un. L'azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali sconta il fatto cheha riferito che la catena di fast foode che questo potrebbe essere un duro colpo per il fornitore di "fake meat".Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 141,5 e successiva a 139,4. Resistenza a 145,1.