Vola in Borsa Eli Lilly dopo supporto FDA a terapia per l'Alzheimer

Eli Lilly

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un, portandosi a 237,8. A fare da assist al titolo dell'azienda farmaceutica statunitense è una decisione della Food and Drug Administration.La FDA ha infatti concesso la designazione di. La designazione Breakthrough Therapy mira ad accelerare lo sviluppo e la revisione di farmaci destinati a trattare una condizione grave quando l'evidenza clinica preliminare indica che il farmaco può dimostrare un miglioramento sostanziale rispetto alle terapie già disponibili.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 240,1 e successiva a 245,8. Supporto a 234,3.