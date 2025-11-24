Bayer, successo nei test per farmaco sperimentale che riduce rischio di ictus. Il titolo vola

Bayer

(Teleborsa) -ha annunciatodallo, che ha valutato l’inibitore FXIa oralecomecontro l’. L’azienda ha comunicato che il farmaco sperimentale ha centrato sia l’endpoint primario di efficacia sia quello di sicurezza. Il titolo dell'azienda farmaceutica tedesca ha guadagnato di più del 10% a Francoforte dopo la pubblicazione della notizia.Secondo i dati preliminari, unadi 50 mg di asundexian ha ridotto in modo significativo il rischio di ictus ischemico rispetto al placebo, in combinazione con una terapia antipiastrinica standard, in pazienti che avevano subito un ictus ischemico non cardioembolico o un TIA ad alto rischio. Bayer ha inoltre indicato che non è stato osservato un aumento del rischio di emorragie maggiori secondo i criteri ISTH nei pazienti trattati con asundexian rispetto al gruppo di controllo.Lo studio OCEANIC-STROKE, multicentrico, internazionale, randomizzato, in doppio cieco e a gruppi paralleli, ha arruolato oltre. L’obiettivo era valutare se il farmaco — un inibitore diretto del— potesse ridurre la formazione diresponsabili del restringimento o dell’occlusione dei vasi sanguigni, senza incrementare il rischio emorragico.Asundexian, somministrato una volta al giorno, è ancora une non è approvato da alcuna autorità regolatoria. Alla luce dei risultati, Bayer avvierà un confronto globale con le autorità sanitarie in vista della presentazione delleI dati completi dello studio saranno presentati in un prossimo congresso scientifico.