Novo Nordisk: falliscono gli studi di fase 3 su semaglutide nell’Alzheimer. Stop all’estensione dei trial

Novo Nordisk

(Teleborsa) -ha comunicato i risultati principali dell’analisi a due anni degli studi di, indicando che i"non hanno dimostrato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia". Le due sperimentazioni, randomizzate e in doppio cieco, hanno coinvolto 3.808 adulti e valutato l’efficacia e la sicurezza dirispetto al placebo, in aggiunta alle terapie standard.La decisione di testare semaglutide nell’Alzheimer si basava sureal world, modelli pre-clinici e analisi post-hoc provenienti da studi su diabete e obesità. Tuttavia, glinon hanno confermato la superiorità del farmaco rispetto alnel migliorare il punteggio CDR-SB, la metrica principale utilizzata per misurare la progressione della malattia. Pur registrando miglioramenti nei biomarcatori correlati all’Alzheimer, tali segnali non si sono tradotti in un rallentamento clinico del declino cognitivo.Neitra 55 e 85 anni con lieve compromissione cognitiva o demenza lieve, semaglutide ha mostrato un profilo di sicurezza "coerente con i precedenti studi", con oltre 37 milioni di anni-paziente di esposizione accumulata."Sentivamo la responsabilità di esplorare il potenziale di semaglutide nell’Alzheimer, nonostante le basse probabilità di successo – ha dichiarato, chief scientific officer ed EVP di R&D –. Siamo orgogliosi di aver condotto due studi di fase 3 ben controllati… mentre semaglutide non ha dimostrato efficacia nel rallentare la malattia, continua a offrire benefici significativi per diabete di tipo 2, obesità e comorbidità correlate".Alla luce dei risultati, Novo Nordisk interromperà ildi un anno degli studi. Isaranno presentati al congresso CTAD il 3 dicembre 2025 e successivamente alle conferenze AD/PD nel marzo 2026.