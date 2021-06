Germania, migliora la fiducia degli esportatori a giugno

(Teleborsa) -è migliorato significativamente a giugno, con l'indice IFO Export Expectations nel settore manifatturiero che è salito a 26 punti dai 22,5 punti di maggio. Questo è il, sottolinea l'istituto di ricerca con sede a Monaco di Baviera."Quasi tutti i settori si aspettano un aumento delle esportazioni, ad eccezione dei produttori di, che si aspettano la lorovendite internazionali in calo - ha commentato Clemens Fuest, presidente dell'Istituto ifo - Dopo una battuta d'arresto il mese scorso, le aspettative di esportazione nelsi sono riprese; lo stesso vale per i produttori di alimenti e bevande. L'industria elettrica ed elettronica e i produttori di macchinari e attrezzature sono ancora in una posizione molto buona. Nell'e del mobile, invece, l'aumento degli ordini internazionali sarà leggermente inferiore a quello recente".