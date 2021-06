Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,44%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.291 punti.Sale il(+1,25%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,46%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,11%),(+0,83%) e(+0,61%). Nel listino, i settori(-3,33%),(-0,81%) e(-0,52%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,81%),(+1,40%),(+1,25%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,13%.Sensibili perdite per, in calo del 3,36%.In apnea, che arretra del 3,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,80%.(+5,98%),(+5,01%),(+4,18%) e(+3,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,44%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,74%.Affonda, con un ribasso del 3,05%.Crolla, con una flessione del 2,66%.