Brexit, UE: esteso periodo grazia su controlli Ulster

(Teleborsa) - L'Unione europea ha annunciatoper altridel periodo di grazia con ilsul passaggio di prodotti del settorefrasenzaL'estensione, fissata alsegna il ritorno ad un'atmosfera più distesa fra le due sponde della Manica dopo che nei mesi scorsi era risalita la tensione fra Londra e Bruxelles sull'attuazione degli accordi del doposu uno dei fronti più spinosi, quello dei controlli al confine interno fraLaè in attesa di trovare soluzioni concordate che siano permanenti. L'UE intende mantenere una frontiera aperta fracosì come è previsto dagli storici accordi di pace del Venerdì Santo 1999 e non vuole allo stesso tempo compromettere"L'estensione del periodo di grazia non è un assegno in bianco.. Così il vicepresidente della Commissione europea,illustrando la decisione di proroga. Nell'annunciare l'iniziativa distensiva, Sefcovic ha auspicato che si troviper trovare soluzioni alle questioni che"La Commissione ha presentato unper avvantaggiare le persone nell'Irlanda del Nord. Questo dimostra che mentre restiamo fermi sulla piena attuazione delcontinuiamo anche a", ha spiegato annunciando che Bruxelles presenterà una proposta legislativa all'inizio dell'autunno che garantirà la fornitura continua e a lungo termine di medicinali dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord. Ciò consentirebbe, ad esempio, ladi medicinali generici nell'Irlanda del Nord". Inoltre sono state individuate soluzioni per facilitare la circolazione dei cani guida che accompagnano le persone che viaggiano dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, e per semplificare il