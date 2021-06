UK, deficit partite correnti 1° trimestre cala a 12,7 miliardi

(Teleborsa) -di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna nel 1° trimestre del 2021, rispetto al disavanzo di 26,3 miliardi del trimestre precedente. Il dato, comunicato dall'Office for National Statistics del Regno Unito, risulta migliore della stima degli analisti che avevano previsto un rosso di 13,3 miliardi. Il deficit corrente si attesta così alIl disavanzo nelè diminuito a 28,7 miliardi dai 38,2 miliardi precedenti. In sostanza, il deficit commerciale totale esclusi i metalli preziosi si è ridotto di 9,5 miliardi di sterline poiché le importazioni di beni sono diminuite più delle esportazioni. Nel complesso lasegna invece un disavanzo di 0,6 miliardi contro i 9,2 miliardi precedenti.