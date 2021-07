Draghi: momento favorevole per l'Italia ma la pandemia non è finita

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio,, è intervenuto questa mattina con il presidente della Repubblica,, alla cerimonia di chiusura dell'anno accademico dell'. "Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L'e l'istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. Lanon è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze", ha dichiarato Draghi nel suo discorso."Lainiziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente. Si è trattato di unacausata in gran parte da decisioni prese consapevolmente dai governi – ha sottolineato – Per prevenire una diffusione catastrofica del virus abbiamo dovuto imporre restrizioni che hanno portato alla chiusura di molti settori dell'economia. Non avevamo alternative". "È molto probabile che, per diverse ragioni, questa fase di crescita del, pubblico e privato, non sia ancora terminata. Dobbiamo fronteggiare l'emergere di nuove e pericolosedel virus. Rimaniamo pronti a intervenire con convinzione nel caso ci fosse un aggravarsi della pandemia tale da provocare danni all'economia del Paese", ha aggiunto.Draghi ha ribadito la fiducia nel fatto che ledella Commissione del PIL italiano e dell'UE verranno riviste al rialzo, "anche in maniera significativa". "La fiducia di consumatori e imprenditori sta tornando. Laha indicato che intende mantenere condizioni finanziarie favorevoli. Con il recedere dell'incertezza, l'effetto espansivo dellaacquisirà ancora più forza. Famiglie e imprese sono più disposte a prendere a prestito e investire quando il futuro è più sicuro", ha spiegato. Per tali ragioni il presidente del Consiglio ha parlato di "" per il Paese. "Le certezze fornite dall'Europa e dalle scelte del governo, la capacità di superare alcune di quelle che erano considerate barriere identitarie, l'abbondanza di mezzi finanziari pubblici e privati sono circostanze eccezionali per le imprese e le famiglie. Ma è anche il momento favorevole per coniugare efficienza con equità, crescita con sostenibilità, tecnologia con occupazione. È un momento in cui torna a prevalere il gusto del futuro. Viviamolo appieno, con determinazione e con solidarietà", ha concluso.