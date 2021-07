Tim, svelate le nuove offerte TimVision per calcio e intrattenimento in streaming

Tim

(Teleborsa) -ha lanciato l’offerta didedicata alinsieme a contenuti di cinema e intrattenimento. A partire da oggi e fino al 28 luglio sarà possibile sottoscrivere, a condizioni vantaggiose, le offerte che comprendono i contenuti di TimVision e quelli diTIM ha lanciato l’offerta ‘’ che comprende, in un unico pacchetto, DAZN con tutta la Serie A TIM (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP e tanti altri contenuti sportivi), Mediaset Infinity con 104 match di UEFA Champions League a stagione a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5, insieme ad un ricco catalogo di intrattenimento con i migliori contenuti - film, serie TV, programmi d’intrattenimento e produzioni originali – disponibili nel catalogo TimVision e su Mediaset Infinity.A questo si aggiunge l’intero catalogoed, che proporrà i Giochi Olimpici Tokyo 2020 con circa 3.000 ore in diretta, i grandi eventi del ciclismo (i tre Grandi Giri, con Vuelta esclusiva e le Classiche), il grande tennis (tre tornei del grande Slam), il basket (la Serie A), il golf con le esclusive del PGA Tour e European Tour, tutti gli sport invernali, i motori (con l’accordo da poco rinnovato per 24 ore di Le Mans) e molto altro. L’offerta è prenotabile da oggi per tutti idi linea fissa e dal 15 luglio per i mobili; i clienti degli altri operatori interessati all’offerta potranno recarsi presso i punti vendita TIM.Il lancio dell’offerta sarà accompagnato da uno, on air da oggi sulle principali emittenti televisive, che vede protagonisti, in questa nuova avventura, i nomi di tre grandi campioni del calcio italiano:. "La diffusione in streaming del calcio e dei contenuti di intrattenimento è l’ennesimo tassello nel posizionamento di TimVision come principale aggregatore di contenuti televisivi in Italia e rappresenta inoltre un elemento importante per ladel Paese", si legge nella nota di Tim.